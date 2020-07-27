Роботою парламенту і уряду задоволені близько 10% українців

Фото: уряд у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці незадоволені погіршенням економічної ситуації

У середині липня 2020 року роботою Верховної ради задоволені 10% українців, незадоволені - 80%. Діяльністю Кабінету міністрів задоволені 9%, незадоволені - 77% респондентів.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 36%, а 56% - не задоволені, роботою голови Верховної ради Дмитра Разумкова задоволені 24%, і 55% - не задоволені. Роботу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля схвалюють 12%, чверть не можуть оцінити його діяльність, і 62% - не схвалюють.

Рейтинг довіри серед політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 41%, не довіряють - 53%, при цьому рівень підтримки поступово знижується.

Крім того, прем'єр-міністру Денису Шмыгалю довіряють 11%, чверть не знають його і 55% - йому не довіряють, спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 21%, не довіряють 46% (23% - його не знають).

У середині липня 19% респондентів вважають, що в цілому справи в Україні йдуть у правильному напрямку, і 68% - протилежної думки.

Понад 60% вважають, що економічне становище в Україні погіршилося за останні півроку, чверть вважають, що воно не змінилося, і тільки 8% відзначили поліпшення.

Причину можливого економічної кризи більшість опитаних (57%) бачать у некомпетентності влади, хоча чверть (26%) вважає, що економічний занепад настане через коронавірус.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 15-20 липня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися в середині липня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 30,2% громадян.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", за партію "Слуга народу" проголосували б 27,8% громадян.