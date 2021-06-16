Не только работникам театра: Раде рекомендуют принять закон о неоплачиваемых отпусках

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект о неоплачиваемых отпусках творческих работников театров. Речь идет о законопроекте №5205.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению поступило 15 предложений и поправок, но некоторые из них имеют коллизии с нормативно-правовыми актами Кабинета министров, поэтому их отклонили.

Закон предусматривает право профессиональных творческих работников театров на предоставление им творческого отпуска для творческой деятельности вне основного места работы.

Замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подчеркнул, что было бы несправедливо, если бы творческие отпуска предоставлялись только работникам театров.

Члены комитета поддержали поправку, которой предусмотрели право профессиональных творческих работников учреждений культуры на такой отпуск. То есть, этот закон позволит получить творческий отпуск не только работникам театров, но и других учреждений культуры, например филармоний.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №5205", - сказано в сообщении.