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Не только работникам театра: Раде рекомендуют принять закон о неоплачиваемых отпусках

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Украина, Среда 16 июня 2021 17:06
Не только работникам театра: Раде рекомендуют принять закон о неоплачиваемых отпусках Фото: Раде рекомендуют разрешить творческие отпуска работникам театров и филармоний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении законопроект о неоплачиваемых отпусках творческих работников театров. Речь идет о законопроекте №5205.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Ко второму чтению поступило 15 предложений и поправок, но некоторые из них имеют коллизии с нормативно-правовыми актами Кабинета министров, поэтому их отклонили.

Закон предусматривает право профессиональных творческих работников театров на предоставление им творческого отпуска для творческой деятельности вне основного места работы.

Замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подчеркнул, что было бы несправедливо, если бы творческие отпуска предоставлялись только работникам театров.

Члены комитета поддержали поправку, которой предусмотрели право профессиональных творческих работников учреждений культуры на такой отпуск. То есть, этот закон позволит получить творческий отпуск не только работникам театров, но и других учреждений культуры, например филармоний.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении и в целом законопроект №5205", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце мая Рада приняла за основу соответствующий законопроект №5205.

Как писало РБК-Украина, в мае 2019 года парламент 8 созыва второй раз отклонил законопроект, которым предлагалось разрешить работникам театров брать неоплачиваемые отпуска на время гастролей за рубежом.

Впервые Рада провалила этот закон в июне 2018 года.

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