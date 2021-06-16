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Не тільки працівникам театру: Раді рекомендують схвалити закон про неоплачувані відпустки

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Україна, Середа 16 червня 2021 17:06
Не тільки працівникам театру: Раді рекомендують схвалити закон про неоплачувані відпустки Фото: Раді рекомендують дозволити творчі відпустки працівникам театрів і філармоній (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні законопроект про неоплачувані відпустки творчих працівників театрів. Йдеться про законопроект №5205.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

До другого читання надійшло 15 пропозицій і поправок, але окремі з них мають колізії з нормативно-правовими актами Кабінету міністрів, тому їх відхилили.

Закон передбачає право професійних творчих працівників театрів на надання їм творчої відпустки для творчої діяльності поза основним місцем роботи.

Замміністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв підкреслив, що було б несправедливо, якби творчі відпустки надавалися лише працівникам театрів.

Члени комітету підтримали поправку, якою передбачили право професійних творчих працівників закладів культури на таку відпустку. Тобто, цей закон дозволить отримати творчу відпустку не лише працівникам театрів, а й інших закладів культури, наприклад філармоній.

"Комітет рекомендує Верховній раді прийняти в другому читанні та в цілому законопроект №5205", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці травня Рада схвалила за основу відповідний законопроект №5205.

Як писало РБК-Україна, в травні 2019 року парламент 8 скликання вдруге відхилив законопроект, яким пропонувалося дозволити працівникам театрів брати неоплачувані відпустки на час гастролей за кордоном.

Вперше Рада провалила цей закон у червні 2018 року.

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