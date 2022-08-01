К работе "зерновых коридоров" могут подключить и порт Николаева

Он отметил, что сейчас к вывозу зерна готовы два порта - в Одессе и Черноморске. Планируется, что в течение недели порт "Южный" тоже возобновит работу.

"Два первых порты Одесса и Черноморск, готовы, и уже на этой неделе мы будем как отправлять судна, так и ожидать суда, которые будут заходить в эти порты. До конца недели, мы надеемся, что порт Южный будет тоже готов", - пояснил Кубраков

По его словам, порт в Николаеве также могут подключить к работе "зерновых коридоров". Но главным условием остается ситуация по безопасности.

"Я надеюсь, что если эта инициатива будет работать, то вскоре мы перейдем к консультациям по порту Николаева. Этот порт, учитывая, что там происходят активные боевые действия, мы в первый этап не включали, но мы ничего не забываем и над этим тоже будем работать", - добавил министр.

Запуск "зернового коридора"

Сегодня утром судно RAZONI с украинским зерном первым вышло в море из Одесского порта. Корабль перевозит 26 тысяч тонн кукурузы.

Кроме того, в портах Одесской области стоят еще 16 кораблей с украинским зерном.

Подробности "зернового соглашения" о возобновлении украинского экспорта можно узнать в материале РБК-Украина.

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