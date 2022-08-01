До роботи "зернових коридорів" можуть підключити і порт Миколаєва

Він зазначив, що наразі до вивозу зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Планується, що протягом тижня порт "Південний" теж відновить роботу.

"Два перших порти, Одеса та Чорноморськ, готові, і вже цього тижня ми будемо як відправляти судна, так і очікувати судна, які будуть заходити в ці порти. До кінця тижня, ми сподіваємося, що порт Південний буде теж готовий", - пояснив Кубраков

За його словами, порт у Миколаєві також можуть підключити до роботи "зернових коридорів". Але головною умовою залишається безпекова ситуація.

"Я сподіваюсь, що якщо ця ініціатива буде працювати, то незабаром ми перейдемо до консультацій щодо порту Миколаєва. Цей порт, враховуючи, що там відбуваються активні бойові дії, ми в перший етап не включали, але ми нічого не забуваємо і над цим теж будемо працювати", - додав міністр.

Запуск "зернового коридору"

Сьогодні зранку судно RAZONI з українським зерном першим вийшло в море з Одеського порту. Корабель перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи.

Крім того, у портах Одеської області стоять ще 16 кораблів з українським зерном.

Подробиці "зернової угоди" про відновлення українського експорту можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.