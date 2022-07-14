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В работе Twitter произошел сбой

Фото: в работе Twitter произошел сбой (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 14 июля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии, Нидерландов и ряда других стран, включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой приложения, а также веб-сайта. В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту Twitter появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".

Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Нидерландов, Германии и Бельгии.

Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует расторгнуть сделку по покупке Twitter на 44 млрд долларов из-за недовольства количеством ботов и фейковых аккаунтов.

Совет правления Twitter подал иск в суд Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить покупку компании.

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