В работе Twitter произошел сбой

В четверг, 14 июля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии, Нидерландов и ряда других стран, включая Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.
Большинство пользователей жалуются на проблемы с работой приложения, а также веб-сайта. В частности, при переходе на личную страницу или основную ленту Twitter появляется сообщение "Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу".
Наибольшее число жалоб поступило из США, Великобритании, Нидерландов, Германии и Бельгии.
Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует расторгнуть сделку по покупке Twitter на 44 млрд долларов из-за недовольства количеством ботов и фейковых аккаунтов.
Совет правления Twitter подал иск в суд Маска, чтобы заставить бизнесмена завершить покупку компании.