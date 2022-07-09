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Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter, - СМИ

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Вашингтон, Суббота 09 июля 2022 02:28
Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter, - СМИ Фото: Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter. Потенциальный покупатель не смог получить точные данные о количестве спам-аккаунтов в социальной сети. Согласно договору, владелец Tesla и SpaceX должен заплатить за соцсеть 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Председатель правления Twitter Брет Тейлор оперативно отреагировал на это заявление, сообщив, что совет директоров компании по-прежнему ожидает полного завершения сделки по согласованной цене и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения. По условиям соглашения Маск согласился заплатить 1 миллиард долларов, если он откажется от покупки компании.

Отметим, в конце апреля Илон Маск запустил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.

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