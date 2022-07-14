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У роботі Twitter стався збій

Фото: у роботі Twitter стався збій (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 14 липня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії, Нідерландів, та ряду інших країн, включаючи Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

Більшість користувачів скаржаться на проблеми з роботою додатку, а також веб-сайту. Зокрема, при переході на особисту сторінку або основну стрічку Twitter з'являється повідомлення "Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку".

Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск планує розірвати угоду з купівлі Twitter на 44 млрд доларів через незадоволість кількістю ботів і фейкових акаунтів.

Рада правління Twitter подала позов до суду Маска, аби примусити бізнесмена завершити покупку компанії.

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