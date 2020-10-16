В работе Twitter произошел масштабный сбой

Фото: Twitter (unsplash)

В ночь на пятницу, 16 октября, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Проблемы в работе ощутили, в том числе и пользователи из Украины.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Однако большинство жалоб были зарегистрированы из Японии, США и Испании.

В Украине и других странах пользователи соцсети несколько часов не могли отправлять сообщения.

На днях пользователи Instagram сообщили о неполадках в работе социальной сети. Большинство сообщений были связаны со сбоями в работе историй.

Также в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе Facebook.

Напомним, в работе Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Был сбой 7 октября, а также наблюдался 4 октября из-за неисправности оборудования.