В роботі Twitter стався масштабний збій

Фото: Twitter (unsplash)

У ніч на п’ятницю, 16 жовтня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми в роботі відчули, зокрема і користувачі з України.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проте більшість скарг були зареєстровані з Японії, США та Іспанії.

В Україні та інших країнах користувачі соцмережі кілька годин не могли відправляти повідомлення.

Днями користувачі Instagram повідомили про неполадки в роботі соціальної мережі. Більшість повідомлень була пов'язана зі збоями в роботі історій.

Також в низці країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, у роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.