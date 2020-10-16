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В роботі Twitter стався масштабний збій

П'ятниця 16 жовтня 2020 04:43
В роботі Twitter стався масштабний збій
Фото: Twitter (unsplash)
Автор: РБК-Україна

У ніч на п’ятницю, 16 жовтня, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми в роботі відчули, зокрема і користувачі з України.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проте більшість скарг були зареєстровані з Японії, США та Іспанії.

В Україні та інших країнах користувачі соцмережі кілька годин не могли відправляти повідомлення.

Днями користувачі Instagram повідомили про неполадки в роботі соціальної мережі. Більшість повідомлень була пов'язана зі збоями в роботі історій.

Також в низці країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, у роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня через несправність обладнання.

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