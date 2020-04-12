В работе Twitter произошел масштабный сбой

Иллюстративное фото (flickr.com Tom Raftery)

На неполадки в работе соцсети жалуются жители четырех континентов

В работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов .

Как отмечается, на неполадки в работе Twitter жалуются пользователи из США, Японии, Бразилии, Турции и Западной Европы.

Больше всего пользователи жалуются на проблемы с работой веб-сайта (44%). Также поступили жалобы на работу мобильных приложений для iPhone и iPad (36%) и Android (19%).

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter тестирует новые функции борьбы с “фейками”. Функция позволит проверенным людям корректировать информацию или помечать ее как ложную.

Как писало РБК-Украина, Twitter начал помечать и удалять фейковые посты с 5 марта 2020 года. Соцсеть оставляет специальную отметку мультимедиа, в случае если они созданы для манипулирования пользователями. Также будут проверять текст, который будет сопровождать данный файл и профиль, что его опубликовал.

Кроме этого, ранее Twitter запретил публикацию "гифок". Такое решение было принято после того, как на аккаунт Epilepsy Foundation была совершена атака с помощью анимированных изображений, которые могли вызвать приступы эпилепсии у чувствительных людей.