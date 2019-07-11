В работе Twitter произошел глобальный сбой

В работет социальной сети Twitter произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Как сообщается, сервис перестал работать в Украине, западной Европе, Соединенных Штатах Америки, России и Японии. Не работают ни веб-версия, ни приложения для iPhone и Android.

Представители социальной сети еще не комментировали сбой.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 июля социальные сети Instagram и Facebook дают временные сбои по всему миру. Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в ряде стран мира, в том числе и в Украине. В частности, проблемы в работе Facebook зафиксированы с 16:53 по Киеву.

Напомним, в июне уже наблюдались сбои в работе Instagram. На неполадки жаловались пользователи из Украины, США, Франции, Испании, Греции и Германии. Добавим, в марте этого года Facebook и Instagram пережили крупнейшие сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной.

В июне в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. С бои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.