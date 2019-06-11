В Telegram произошел глобальный сбой

Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

Масштабные сбои произошли в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сайта Downdetector.

Отметим, что сбои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.

Фото: сбой в Telegram (скриншот Downdetector)

Ранее РБК-Украина писало о сбоях в Facebook. Жалобы были связанные с полной неработоспособностью соцсети (59%), также у пользователей возникали проблемы с входом в аккаунт (23%) и работой ленты новостей (17%).

Также ранее сообщалось о сбоях в работе социальной сети Instagram. Пользователи сообщили о проблемах в отображении новостной ленты (81%). Еще 13% сообщили о проблемах с входом в аккаунт, а 5% столкнулись с проблемами в отображении web-версии соцсети. Проблемы были зафиксированы в странах Европы, в частности и в Украине.

Добавим, в прошлом месяце произошел сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.