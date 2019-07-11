В роботі Twitter стався глобальний збій

У работет соціальній мережі Twitter стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector.

Як повідомляється, сервіс перестав працювати в Україні, західній Європі, Сполучених Штатах Америки, Росії та Японії. Не працюють веб-версія, ні додатки для iPhone і Android.

Представники соціальної мережі ще не коментували збій.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 липня соціальні мережі Instagram і Facebook дають тимчасові збої по всьому світу. Збій у роботі соціальної мережі Facebook спостерігається в ряді країн світу, у тому числі і в Україні. Зокрема, проблеми в роботі Facebook зафіксовані з 16:53 за Києвом.

Нагадаємо, в червні вже спостерігалися збої в роботі Instagram. На неполадки скаржилися користувачі з України, США, Франції, Іспанії, Греції та Німеччини. Додамо, що в березні цього року Facebook і Instagram пережили найбільші збої. Згідно з даними сервісу Downdetector, проблема була глобальною.

У червні в роботі месенджера Telegram стався глобальний збій. З бої зафіксовані по всьому світу. Зокрема, у Великобританії, Білорусі, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі. Масштабні збої в Києві, Харкові, Львові, Луцьку, Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Смілі та Житомирі. Користувачі не можуть зайти на сайт, проблеми з відправкою повідомлень.