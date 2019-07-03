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В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой

Новости » Телеком & IT    03.07.2019 - 17:57
В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото (pexels.com)

Сбои зафиксированы в работе соцсетей по всему миру

Социальные сети Instagram и Facebook дают временные сбои по всему миру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала Downdetector.

Сбой в работе социальной сети Facebook наблюдается в среду в ряде стран мира, в том числе и в Украине. В частности, проблемы в работе Facebook зафиксированы с 16:53 по Киеву.

Что касается социальной сети Instagram, проблемы в работе наблюдаются с 15:45. Больше всего на сбои в работе социальной сети жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции. Сервис также плохо работает в Украине, Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канаде.

 

Фото (downdetector.com)

Напомним, в июне уже наблюдались сбои в работе Instagram. На неполадки жаловались  пользователи из Украины, США, Франции, Испании, Греции и Германии. Добавим, в марте этого года Facebook и Instagram пережили крупнейшие сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, проблема была глобальной.

В июне в работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. С бои зафиксированы по всему миру. В частности, в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польши. Масштабные сбои в Киеве, Харькове, Львове, Луцке, Одессе, Днепре, Запорожье, Николаеве, Смеле и Житомире. Пользователи не могут зайти на сайт, проблемы с отправкой сообщений.

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