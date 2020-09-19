В работе Telegram произошел сбой

Фото: приложение Telegram на смартфоне (flickr.com/desireecatani)

В субботу, 19 сентября, пользователи Telegram из нескольких стран жалуются на сбои в работе мессенджера. Люди не могут подключиться к мессенджеру.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который специализируется на отслеживании работы популярных интернет-ресурсов.

Неполадки в работе Telegram начались около 07:20 утра. Наибольшее количество жалоб поступило примерно в 9 утра. Жаловались на работу мессенджера в Украине, России, Нидерландах, Казахстане, Швейцарии, Австрии, США.

Пользователи отмечают невозможность подключения к Telegram, чему посвящены 94% жалоб, и проблемы с отправкой сообщений 5%.

Напомним, 15 сентября в работе Telegram также произошел сбой. Проблемы возникали у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация была в Бразилии, Украине и Беларуси.

Также РБК-Украина писало, что 8 сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.