В роботі Telegram стався збій

Фото: додаток Telegram на смартфоні (flickr.com/desireecatani)

У п'ятницю, 25 вересня, в роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Проблеми зі входом спостерігаються в тому числі у користувачів з України.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, який спеціалізується на відстеженні роботи популярних інтернет-ресурсів.

Збій стався близько 13:30. Крім України серйозні проблеми з роботою месенджера спостерігаються в Німеччині, Англії, Нідерландах, Росії і Білорусі.

Користувачі відзначають, що проблеми пов'язані з підключенням до сервера і відправленням або отриманням повідомлень.

Нагадаємо, минулого разу масштабний збій у роботі Telegram спостерігався у суботу, 15 вересня. Тоді користувачі з України, Росії, Нідерландів, Казахстану, Швейцарії, Австрії та США скаржилися на проблеми зі входом.

Також РБК-Україна писало, що на початку вересня стався збій в роботі Google. Близько 70% користувачів Google скаржилися на проблеми з входом в обліковий запис.

Крім цього у кінці серпня фіксували збій у роботі мікроблогів Twitter. Найбільше про неполадки повідомляли в США, Великобританії, Франції, Німеччини, Чехії та Росії.