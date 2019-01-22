ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В работе Telegram произошел сбой

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 15:17
В работе Telegram произошел сбой
Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сайта ​Downdetector.

Отмечается, что сбой произошел в Украине, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и России. 77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении, а у 22% - не отправляются сообщения.

 
Напомним, 10 января в работе поисковой системы Google произошел сбой.  Больше всего на сбои жаловались пользователи именно из США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.
 
Также 20 ноября в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи Instagram писали о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывали на невозможность обмениваться личными сообщениями.

РБК-Украина писало, что пользователи популярного видеохостинга YouTube сообщили о проблемах в работе ресурса. Около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео. Вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей.

ПриватБанк запустил сервис оплаты покупок в Telegram В работе Instagram произошел сбой
Новости Украины сбойTelegram
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь