В работе Telegram произошел сбой

Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сайта ​Downdetector.

Отмечается, что сбой произошел в Украине, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и России. 77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении, а у 22% - не отправляются сообщения.

Напомним, 10 января в работе поисковой системы Google произошел сбой. Больше всего на сбои жаловались пользователи именно из США. С проблемами также столкнулись в Бразилии, Перу, Великобритании, Испании, России, Турции, Индии, Японии и Австралии.

Также 20 ноября в работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Пользователи Instagram писали о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывали на невозможность обмениваться личными сообщениями.

РБК-Украина писало, что пользователи популярного видеохостинга YouTube сообщили о проблемах в работе ресурса. Около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео. Вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей.