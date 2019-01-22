В работе Telegram произошел сбой

77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные сайта Downdetector.
Отмечается, что сбой произошел в Украине, Нидерландах, Германии, Франции, Великобритании и России. 77% пользователей сталкиваются с проблемами при подключении, а у 22% - не отправляются сообщения.
РБК-Украина писало, что пользователи популярного видеохостинга YouTube сообщили о проблемах в работе ресурса. Около 43% жалоб относительно работы видеохостинга были связаны с проблемами при просмотре видео. Вообще не получалось войти на сайт еще 37% пользователей.