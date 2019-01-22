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В роботі Telegram стався збій

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 15:17
В роботі Telegram стався збій
Фото: Telegram (flickr.com Desiree Catani)

77% користувачів стикаються з проблемами при підключенні

У роботі месенджера Telegram стався збій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані сайту Downdetector.

Наголошується, що збій стався в Україні, Нідерландах, Німеччині, Франції, Великобританії та Росії. 77% користувачів стикаються з проблемами при підключенні, а у 22% - не надсилаються повідомлення.

 

Також 20 листопада в роботі соціальних мереж Instagram і Facebook стався масштабний збій. Користувачі Instagram писали про те, що у них недоступна стрічка підписок, а також вказували на неможливість обмінюватися особистими повідомленнями.

РБК-Україна писало, що користувачі популярного відеохостингу YouTube повідомили про проблеми в роботі ресурсу. Близько 43% скарг щодо роботи відеохостингу були пов'язані з проблемами при перегляді відео. Взагалі не виходило увійти на сайт ще 37% користувачів.

РБК-Україна писало, що користувачі популярного відеохостингу YouTube повідомили про проблеми в роботі ресурсу. Близько 43% скарг щодо роботи відеохостингу були пов'язані з проблемами при перегляді відео. Взагалі не виходило увійти на сайт ще 37% користувачів.

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