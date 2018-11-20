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В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 15:57
В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото (pexels)

Пользователи Instagram пишут о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывают на невозможность обмениваться личными сообщениями

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные ресурса Downdetector.

Отметим, пользователи Instagram пишут о том, что у них недоступна лента подписок, а также указывают на невозможность обмениваться личными сообщениями.

Сообщения о неполадках в Instagram оставляют пользователи из Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании, а также из Украины, в часности из Киева, Харькова, Одессы и Львова. Поступают жалобы на сбой в работе Instagram также из Нью-Йорка и с Восточного побережья Южной Америки. 

В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

В это же время зафиксирован резкий рост числа жалоб на проблемы в работе Facebook. Социальная сеть не грузится, не позволяет переходить по ссылкам. Сообщения о неполадках в Facebook оставляют пользователи из Украины. В часности, из Киева.

В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

Отметим, в работе социальной сети Instagram 15 ноября также произошел глобальный сбой.

3 октября социальная сеть Instagram не работала во многих городах, включая Лондон, Сан-Франциско и Сингапур.

Ранее, 21 сентября, пользователи социальной сети Facebook массово сообщили о сбоях в работе ресурса.

Большинство пользователей столкнулись с проблемой входа в свои аккаунты, также 31% пользователей заявили о том, что не имеют полного доступа к сайту, еще 16% пользователей сообщили о проблемах в работе мобильного приложения Facebook.

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