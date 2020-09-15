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В работе Telegram произошел масштабный сбой

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 15 сентября, в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Проблемы возникают у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация в Бразилии, Украине и Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

Больше всего на работу мессенджера жалуются жители Беларуси, Украины, России, Индии, Бразилии и Малайзии.

По данным сервиса, в 97% случаев проблемы связаны с подключением Telegram к сети интернет, а в 2% - не отправляются сообщения.

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Напомним, 14 сентября перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов Booking из-за сбоя.

Кроме того, 8 сентября произошел сбой в работе Google. Около 70% пользователей Google жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

Добавим, что 4 сентября в Беларуси произошел сбой интернета мобильного оператора А1.

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