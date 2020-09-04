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В Беларуси произошел сбой в работе интернета

Минск, Пятница 04 сентября 2020 12:31
В Беларуси произошел сбой в работе интернета
Фото: протесты в Беларуси (t.me.belteanews)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 4 сентября, в Беларуси произошел сбой интернета мобильного оператора А1. Представители компании подтвердили проблему, трудности могут быть с фиксированным доступом в сеть.

Об этом сообщает TUT.by.

По словам абонентов, на экранах смартфонов и иных мобильных устройств при включении функции передачи данных от А1 отображается значок 4G или 4G +, но загрузка не происходит. Открыть сайты или, например, обновить переписки в мессенджере не получается.

"В настоящее время наблюдаются технические неполадки в предоставлении услуг мобильного и фиксированного интернета. Наши специалисты занимаются решением этой проблемы", - сказали представители А1.

Напомним, ранее сообщалось, что проблемы в работе мобильного интернета в Минске, где проходит акция протеста, связанные с приказом действующей власти.

Также РБК-Украина писало, что в Минске задержали двух телеведущих Дмитрия Кохна и Дениса Дудинского.

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