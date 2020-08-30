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В работе Telegram произошел масштабный сбой

Автор: Дмитрий Левицкий

В работе мессенджера Telegram в воскресенье, 30 августа, произошел масштабный сбой. Проблемы возникают у пользователей со всего мира, но наихудшая ситуация в Европе и России.

Об этом свидетельствуют данные сервиса downdetector.

Больше всего на работу мессенджера жалуются жители Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии, Испании, Венгрии и Румынии. Сложности в работе приложения возникают и у пользователей из Украины.

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Фото: сбой в Telegram (downdetector.ru)

По данным сервиса, в 90% случаев проблемы связаны с подключением Telegram к сети интернет, а в 9% - не отправляются сообщения.

Напомним, несколькими днями ранее произошел сбой в работе социальной сети Twitter.

В начале июня в Telegram также произошел масштабный сбой, тогда проблемы возникали у пользователей Украины, России и еще ряда стран Европы.

Кроме того, глобальный сбой в работе мессенджера Telegram был зафиксирован 18 июня.

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