ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В роботі Telegram стався масштабний збій

Новини » Суспільство     06.06.2020 - 23:56
В роботі Telegram стався масштабний збій
Фото: соцмережі (pixabay.com)

На проблеми в роботі месенджера поскаржилися близько 15 тис. користувачів

У роботі Telegram ввечері 6 червня стався масштабний збій. Про проблеми з месенджером повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії, а також США і країн Африки.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, а також скарги користувачів у соціальних мережах.

Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися в 23:05. На момент написання новини, на проблеми в роботі месенджера поскаржилися близько 15 тисяч користувачів.

Останній раз глобальний збій у роботі Telegram стався наприкінці листопада 2019 року.

Нагадаємо, 4 червня в роботі "Приват24" стався збій: у користувачів виникали проблеми при спробі входу в додаток.

Роботу "Приват24" повністю відновили лише до вечора.

Раніше стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone: були проблеми з здійсненням дзвінків у багатьох регіонах України.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко

Теги Новини України сбойTelegram
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся