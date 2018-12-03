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В работе киевского метро вечером возможны изменения

Новости » Общество    03.12.2018 - 13:21
В работе киевского метро вечером возможны изменения
Фото: станция метро "Площадь Льва Толстого" (РБК-Украина)

Сегодня вечером возможно ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

В Киеве сегодня вечером в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Черноморец" (Одесса), возможны изменения в работе метрополитена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу коммунального предприятия.

Сообщается, что после окончания игры, с целью обеспечения надлежащей и безопасной перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Добавим, что футбольный матч между командами начнется в 18:30.

Напомним, по состоянию на утро 3 декабря на отдельных участках дорог государственного значения наблюдается заснеженность и гололедица. После активного циклона в Украине без осадков, по состоянию на утро на отдельных участках дорог наблюдается заснеженность и гололедица. Это несет угрозу безопасности дорожного движения и затрудняет движение грузовиков.

В то же время "Укравтодор" подчеркивает, что заторов в движении нет, работы по расчистке дорог и обработке противогололедными материалами продолжаются.

Отметим, сегодня синоптики предупредили о тумане в Киеве. Согласно прогнозу, видимость на дорогах будет ограничена 200-500 метрами.

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