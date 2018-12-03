У роботі київського метро ввечері можливі зміни

Фото: станція метро "Площа Льва Толстого" (РБК-Україна)

Сьогодні ввечері можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого"

У Києві сьогодні ввечері у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) і "Чорноморець" (Одеса), можливі зміни у роботі метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу комунального підприємства.

Повідомляється, що після закінчення гри, з метою забезпечення належного і безпечного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід до станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Додамо, що футбольний матч між командами розпочнеться о 18:30.

Нагадаємо, станом на ранок 3 грудня на окремих ділянках доріг державного значення спостерігається засніженість і ожеледиця. Після активного циклону в Україні без опадів, станом на ранок на окремих ділянках доріг спостерігається засніженість і ожеледиця. Це несе загрозу безпеці дорожнього руху і ускладнює рух вантажівок.

У той же час "Укравтодор" підкреслює, що заторів у русі немає, роботи з розчищення доріг та обробці протиожеледними матеріалами тривають.

Зазначимо, сьогодні синоптики попередили про тумані в Києві. Згідно з прогнозом, видимість на дорогах буде обмежена 200-500 метрами.