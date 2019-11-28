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В работе Instagram произошел глобальный сбой

Новости » Общество     28.11.2019 - 17:31
В работе Instagram произошел глобальный сбой
Иллюстративное фото (pexels)

Более половины пользователей не могут загрузить контент в социальную сеть

В четверг, 28 ноября, в работе социальной сети Instagram произошел глобальный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сайта Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно данным сайта, более половины людей, которые пожаловались на работу Instagram, не могут загрузить фотографии или другой контент. 36% не могут войти в свой аккаунт.

Карта сбоев показывает, что соцсеть не работает во многих регионах мира. Самые большие проблемы в Западной Европе и на восточном побережье южной Америки. Также проблемы с Instagram есть в Украине и остальных странах Европы, а также на восточном побережье США.

Напомним, сбой в работе Instagram и материнской компании Facebook также был зафиксирован 12 ноября. 73% пользователей отмечали тогда неполадки в работе новостной ленты, еще 14% - полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывали проблемы со входом в учетные записи.

Также РБК-Украина писало, что Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами пользователей. социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла шпионить за друзьями. Кроме того, Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям социальной сети сообщать о фейковом контенте.

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