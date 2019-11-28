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У роботі Instagram стався глобальний збій

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 17:31
У роботі Instagram стався глобальний збій
Ілюстративне фото (pexels)

Більше половини користувачів не можуть завантажити контент в соціальну мережу

У четвер, 28 листопада, в роботі соціальної мережі Instagram стався глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сайту Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

Згідно з даними сайту, більша частина людей, які поскаржилися на роботу Instagram, не можуть завантажити фотографії або іншого вмісту. 36% не можуть увійти у свій акаунт.

Карта збоїв показує, що соцмережа не працює в багатьох регіонах світу. Найбільші проблеми в Західній Європі та на східному узбережжі південної Америки. Також проблеми з Instagram є в Україні та інших країнах Європи, а також на східному узбережжі США.

Нагадаємо, збій в роботі Instagram і материнської компанії Facebook також був зафіксований 12 листопада. 73% користувачів відзначали тоді неполадки в роботі новинної стрічки, ще 14% - повне відключення соціальної мережі від роботи, 11% відчували проблеми зі входом в облікові записи.

Також РБК-Україна писало, що Instagram в тестовому режимі почав приховувати лайки під постами користувачів. соціальна мережа відмовилася від вкладки "Підписки", яка дозволяла шпигувати за друзями. Крім того, Instagram запустить функцію, яка дозволить користувачам соціальної мережі повідомити про фейковий контент.

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