Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами пользователей

Иллюстративное фото (pexels)

Тестовую программу запустили по всему миру

Социальная сеть Instagram в четверг, 14 ноября, начала в тестовом режиме скрывать количество лайков под записями своих пользователей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сообщение соцсети в Twitter.

Как отмечается, тестовую программу запустили по всему миру.

"С сегодняшнего дня мы расширяем нашу тестовую программу приватного счетчика лайков на весь мир. Если вы участвуете в тесте, вы больше не увидите общее число лайков и просмотров под фотографиями и видеозаписями, опубликованными в ленте, если они размещены не вами", - говорится в сообщении.

Добавим, что ранее проведенные тестовые запуски этого нововведения в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Канаде, Новой Зеландии и Японии показали положительные результаты, в связи с чем принято решение о расширении программы.

Напомним, Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям социальной сети сообщать о фейковом контенте. Пользователям Instagram для того, чтобы сообщить о подозрительном контенте, нужно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Кроме того, социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла шпионить за друзьями. С помощью данной функции пользователи могли просматривать активность того, на кого они подписаны. Например, кому и под которыми постами те ставят лайки, читать комментарии, которые они там оставляют, или на кого подписываются.