ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Instagram отключает шпионскую функцию

Новости » Hi-tech    08.10.2019 - 15:11
Instagram отключает шпионскую функцию
Иллюстративное фото (pexels)

Instagram отказался от вкладки "Подписки"

Социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла шпионить за друзьями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Как сообщается, с помощью данной функции пользователи могли просматривать активность того, на кого они подписаны. Например, кому и под которыми постами те ставят лайки, читать комментарии, которые они там оставляют, или на кого подписываются.

"Вкладка "Подписки" была бесполезной, поэтому ее игнорировали пользователи Instagram - ряд людей забыла или даже никогда не знала, что она вообще существовала", - говорится в сообщении.

Instagram объявил об изменениях 7 октября, но окончательно вкладка исчезнет до конца этой недели.

Когда изменения вступят в силу, при нажатии на значок "сердца" будут показаны только действия, связанные с профилем пользователя.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook представил новое приложение для обмена сообщениями среди пользователей социальной сети Instagram. Мессенджер предназначен для общения с лицами из списка самых близких друзей.

Кроме того, Instagram запустит функцию, которая позволит пользователям социальной сети сообщать о фейковом контенте. Пользователям Instagram для того, чтобы сообщить о подозрительном контенте, нужно кликнуть на три точки в верхнем правом углу сообщения Instagram и поочередно обозначить его как "несоответствующее" и "фейковое".

Facebook представила новый мессенджер для Instagram Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году
Новости Украины Instagram
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь