В работе Facebook произошел масштабный сбой

В Украине, 23 сентября, не работает социальная сеть Facebook. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сбоев от Downdetector.

Судя по данным, неполадки в работе Facebook наблюдаются по Киеву, Днепру, Харькову и Белой Церкви, а также в других странах - Германии, Польши, Франции, Венгрии.

Сообщается, что проблемы с доступом к сайтам у пользователей компьютеров, с мобильных приложений Facebook работает в обычном режиме.

Карты сбоев в работе Facebook (Downdetector)

Напомним, Facebook анонсировал независимый орган, что будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента. Сообщается, что каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее.

Также РБК-Украина сообщало, что Facebook планирует нанять команду редакторов для работы над своим новым разделом новостей, который будет называться News Tab.

Согласно планам компании, журналисты будут курировать News Tab, новый раздел внутри мобильного приложения компании, который будет подавать самые последние и актуальные новости для читателей. В Facebook заявили, что планируют нанять опытных журналистов из различных изданий и разместят объявления о вакансиях на своей доске объявлений.