Facebook анонсировал независимый орган по жалобам пользователей

Фото: Facebook (из открытых источников)

Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook

Facebook анонсировал независимый орган, что будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее.

"Их решения будут обязательны для исполнения. Однако контент можно будет не восстанавливать, если это нарушает закон", - говорится в сообщении.

Также соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на 3 года.

Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

По предварительной информации, основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в прошлом году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020-го.

Напомним, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов за утечку данных консалтинговой компании Cambridge Analytica.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году власти Великобритании оштрафовали Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Расследование Офиса комиссара информации показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.