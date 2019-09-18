ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Facebook анонсировал независимый орган по жалобам пользователей

Новости » Общество    18.09.2019 - 10:20
Facebook анонсировал независимый орган по жалобам пользователей
Фото: Facebook (из открытых источников)

Группа экспертов будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента из Facebook

Facebook анонсировал независимый орган, что будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее.

"Их решения будут обязательны для исполнения. Однако контент можно будет не восстанавливать, если это нарушает закон", - говорится в сообщении.

Также соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на 3 года.

Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

По предварительной информации, основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в прошлом году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020-го.

Напомним, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов за утечку данных консалтинговой компании Cambridge Analytica.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году власти Великобритании оштрафовали Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Расследование Офиса комиссара информации показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.

Facebook удалил более сотни украинских аккаунтов за распространение фейков Германия поддержала Францию в блокировке криптовалюты от Facebook
Новости Украины Facebookкомиссияжалоба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь