В Facebook рассказали детали запуска новостного раздела

Фото: Facebook (facebook.com)

Редактировать новости для Facebook будут опытные журналисты

Компания Facebook планирует нанять команду редакторов для работы над своим новым разделом новостей, который будет называться News Tab. Об этом пишет издание The New York Times.

Как отмечается в публикации, Facebook долгое время полагался на алгоритмы для отбора новостей для своих пользователей, однако теперь соцсеть хочет полагаться на что-то другое для решения той же задачи: на людей.

Согласно планам компании, журналисты будут курировать News Tab, новый раздел внутри мобильного приложения компании, который будет подавать самые последние и актуальные новости для читателей. В Facebook заявили, что планируют нанять опытных журналистов из различных изданий и разместят объявления о вакансиях на своей доске объявлений.

Раздел News Tab планируется разместить вне новостной ленты пользователей Facebook. "Наша цель, чтобы News Tab предоставляла персонализированные и актуальные для пользователей новости", - сказала Кэмпбелл Браун, глава отдела партнерства в сфере новостей Facebook.

Напомним, Facebook подвергается давлению за распространение дезинформации и дезинформации среди миллионов своих пользователей. В 2016 году сотрудники российских спецслужб манипулировали Facebook и распространяли фальшивые новости, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в США.

Отметим, что в августе 2019 года стало известно, что компания Facebook расшифровывала голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.