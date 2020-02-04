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У роботі Facebook стався глобальний збій

Новини » Hi-tech     04.02.2020 - 17:41
У роботі Facebook стався глобальний збій
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В Україні найбільше проблем відчули користувачі Києва, Вінниці та Дніпра

У роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані порталу Downdetector.

Про збої в роботі повідомляють користувачі зі сходу Сполучених Штатів, Великобританії, Нідерландів, Єгипту, Філіппін та інших країн. Також збій відчули і користувачі в Україні.

В Україні найбільше проблем відчули користувачі Києва, Вінниці та Дніпра.

Більшість проблем, згідно з даними ресурсу, пов'язана з некоректною роботою стрічки новин (81%). 17% користувачів не можуть увійти в мережу, або взагалі завантажити її.

Нагадаємо, минулого разу збій у соцмережі Facebook стався ввечері 28 січня. Неполадки в роботі популярної соціальної мережі найбільше зачепили США, Мексику, Колумбю, Бразилію, а також європейські країни - Велику Британію, Іспанію, Францію та інші.

Ще раніше збій у роботі соцмережі стався 25 січня. Тоді близько 64% користувачів з США, Німеччини, Польщі, Великобританії, Нідерландів, Італії, Болгарії, Україні та інших країн поскаржилися на проблеми в роботі.

Через кілька днів про збої в роботі повідомили 48% користувачів відеосервісу YouTube. Найбільшу кількість проблем відчували користувачі з США, Японії, Європи та Південної Америки.

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