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В работе Facebook произошел глобальный сбой

Новости » Происшествия    27.09.2019 - 17:04
В работе Facebook произошел глобальный сбой
Фото: Facebook (facebook.com)

Социальная сеть работает с перебоями в большинстве европейских стран

В пятницу, 27 сентября, в работе социальной сети Facebook наблюдается масштабный сбой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты сбоев от Downdetector.

Исходя из данных, социальная сеть не работает в Киевской области, а также частично в Харьковской и Винницкой области.

Также Facebook недоступен практически на всей территории Польши, местами в Беларуси и странах Прибалтики. Масштабные сбои в работе соцсети наблюдаются на границе Румынии и Болгарии, в Венгрии, Словакии, Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии.

Наибольшие проблемы с доступом в Facebook испытывают страны Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), а также север Франции и практически вся Великобритания.

На других континентах таких масштабных сбоев в работе соцсети не наблюдается.

В работе Facebook произошел глобальный сбой

Карты сбоев в работе Facebook (Downdetector)

Напомним, Facebook вслед за Instagram, начал скрывать количество лайков в постах пользователей в Австралии. Нововведение является попыткой уменьшить социальное давление среди пользователей.

Также сообщалось, Facebook и Instagram удалили два миллиона ботов в 2019 году в Украине. Из-за этого численность аудитории этих соцсетей сократилась в феврале, но к сентябрю вышла на прежний уровень.

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