Facebook начал скрывать лайки пользователей

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Нововведение является попыткой уменьшить социальное давление среди пользователей

Социальная сеть Facebook вслед за Instagram, начала скрывать количество лайков в постах пользователей в Австралии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как отмечается, с 27 сентября австралийские пользователи больше не смогут видеть количество лайков - или реакций - на посте другого человека в Facebook. Ранее такие изменения были опробованы в Instagram в нескольких странах.

Facebook сказал, что сокрытие лайков является попыткой уменьшить социальное давление среди пользователей. По словам представителей компании, люди по-прежнему смогут видеть количество лайков на своих постах.

"Речь идет о том, чтобы исключить это число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и качестве контента, а не на количестве симпатий или реакций", - заявила пресс-секретарь Facebook Миа Гарлик.

В компании отметили, что консультировались по этому поводу с экспертами в области психического здоровья и группами против издевательств. Они одобрили эту инициативу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году. Из-за этого численность аудитории этих соцсетей сократилась в феврале, но к сентябрю вышла на прежний уровень.

Напомним, Минюст США начнет расследование против Facebook в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства.