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Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году

Новости » Общество    23.09.2019 - 18:08
Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году
Иллюстративное фото (getty images)

Численность аудитории этих соцсетей сократилась в феврале

В 2019 году социальные сети Facebook и Instagram удалили по миллиону фейковых аккаунтов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование агентства MMR.

Отмечается, что после того, как количество пользователей обеих платформ достигло пика в феврале 2019 года, администрация Facebook, которой также принадлежит Instagram, начала массово удалять фейковые аккаунты. Тогда количество пользователей украинского Facebook сократилась с 13 до 12 млн пользователей, а Instagram - с 11 до 10 млн. По состоянию на сентябрь, численность аудитории восстановилась.

Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году

Также отмечается, что за последние 12 месяцев украинский Instagram рос более быстрыми темпами, чем Facebook, поэтому в краткосрочной перспективе может стать социальной сетью №1 в Украине. Тем не менее, охват аудитории Instagram все еще уступает Facebook во всех областях Украины, кроме Харьковской.

"В общем соцсетью Facebook в Украине пользуется 31% населения, а Instagram - 26%. Instagram также является более популярной соцсетью среди молодежи в возрасте до 29 лет", - говорится в исследовании.

Facebook и Instagram в Украине удалили два миллиона ботов в 2019 году

Напомним, ранее сообщалось, что в работе Facebook наблюдается масштабный сбой. Неполадки в работе соцсети наблюдаются по Киеву, Днепру, Харькову и Белой Церкви, а также в других странах - Германии, Польши, Франции, Венгрии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений от почти 400 разработчиков в рамках расследования утечки данных. Также в Facebook обнаружили, что некоторые приложения заражают телефоны пользователей вредоносным программным обеспечением.

В работе Facebook произошел масштабный сбой Facebook приостановил работу нескольких тысяч приложений
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