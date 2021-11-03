В работе Facebook и Messenger также произошел сбой

В работе соцсети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. До этого проблемы наблюдались в работе соцсети Instagram .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector .

Большинство пользователей соцсети Facebook жалуются на работу веб-сайта (68%), у 21% пользователей не работает приложение, а еще 11% имеют проблемы с соединением с сервером. Проблемы в работе Facebook фиксируют в странах Европы, а также в США.

Такая же ситуация и с работой Messenger. Пользователи жалуются на работу веб-сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Больше всего страдают пользователи из Европы и США.