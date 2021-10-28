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В Facebook произошел масштабный сбой. Работают над решением

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Четверг 28 октября 2021 21:24
В Facebook произошел масштабный сбой. Работают над решением Фото: в Facebook произошел масштабный сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Пользователи Facebook жалуются на проблемы с доступом к платформе. Наибольшие сбои наблюдаются в западной части США и Великобритании.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Downdetector.

Согласно данным сервиса, проблемы наблюдались в 11 часов утра и сейчас.

В Facebook произошел масштабный сбой. Работают над решением

Фото: в Facebook произошел масштабный сбой (Downdetector)

Наибольшие сбои испытывают пользователи из западной и восточной части США, Великобритании,Польши, Австрии, Украины, Италии, Румынии, Греции, а также Дании.

Фото: в Facebook произошел масштабный сбой (Downdetector)

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