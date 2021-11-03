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У роботі Facebook та Messenger також стався збій

Автор: Дмитро Левицький

У роботі соцмережі Facebook та месенджеру Messenger стався глобальний збій. До цього проблеми спостерігалися у роботі соцмережі Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Більшість користувачів соцмережі Facebook скаржаться на роботу веб-сайту (68%), у 21% користувачів не працює застосунок, а ще 11% мають проблеми зі з'єднанням з сервером. Проблеми в роботі Facebook фіксують у країнах Європи, а також в США.

Така ж сама ситуація і з роботою Messenger. Користувачі скаржаться на роботу веб-сайту та застосунку, а також на з'єднання з сервером. Найбільше страждають користувачі з Європи та США.

Нагадаємо, масштабний збій в роботі Facebook вже був декількома днями раніше.

Тоді засновник соцмережі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook.

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