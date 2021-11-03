ru ua
Ср, 03 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В работе Facebook и Messenger также произошел сбой

Новина українською →
Среда 03 ноября 2021 21:46
В работе Facebook и Messenger также произошел сбой Фото: в работе Facebook произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В работе соцсети Facebook и мессенджера Messenger произошел глобальный сбой. До этого проблемы наблюдались в работе соцсети Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector.

Большинство пользователей соцсети Facebook жалуются на работу веб-сайта (68%), у 21% пользователей не работает приложение, а еще 11% имеют проблемы с соединением с сервером. Проблемы в работе Facebook фиксируют в странах Европы, а также в США.

Такая же ситуация и с работой Messenger. Пользователи жалуются на работу веб-сайта и приложения, а также на соединение с сервером. Больше всего страдают пользователи из Европы и США.

Напомним, масштабный сбой в работе Facebook уже был несколькими днями ранее.

Тогда основатель соцсети Марк Цукерберг объявил о переименовании компании Facebook.

Читайте РБК-Украина в Google News
Facebook Messenger
NEWS
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
Пандемия COVID может завершиться в 2022 году и перейти в сезонную болезнь, - Reuters
DAILY
Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как высокие цены на газ ударят по аграриям и будут ли дорожать продукты