ru ua
Ср, 03 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У роботі Facebook та Messenger також стався збій

Новость на русском →
Середа 03 листопада 2021 21:46
У роботі Facebook та Messenger також стався збій Фото: у роботі Facebook стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У роботі соцмережі Facebook та месенджеру Messenger стався глобальний збій. До цього проблеми спостерігалися у роботі соцмережі Instagram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Більшість користувачів соцмережі Facebook скаржаться на роботу веб-сайту (68%), у 21% користувачів не працює застосунок, а ще 11% мають проблеми зі з'єднанням з сервером. Проблеми в роботі Facebook фіксують у країнах Європи, а також в США.

Така ж сама ситуація і з роботою Messenger. Користувачі скаржаться на роботу веб-сайту та застосунку, а також на з'єднання з сервером. Найбільше страждають користувачі з Європи та США.

Нагадаємо, масштабний збій в роботі Facebook вже був декількома днями раніше.

Тоді засновник соцмережі Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Messenger
NEWS
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
Пандемія COVID може завершитися в 2022 році і перейти в сезонну хворобу, - Reuters
DAILY
Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як високі ціни на газ вдарять по аграріям і чи дорожчатимуть продукти