В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе социальных сетей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.



По данным портала, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.



На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Напомним, ночью 16 ноября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который наблюдался и на территории Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.