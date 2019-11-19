В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій

Користувачі Instagram і Facebook поскаржилися на збій у роботі соціальних мереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.



За даними порталу, 58% користувачів Instagram заявили про проблеми з новинною стрічкою, 33% не змогли увійти в соцмережу і 8% повідомили про невдалі спроби скористатися веб-версією.

Більшість проблем з роботою мережі було зафіксовано в Лондоні, Парижі, Лісабоні. Порту, Монреалі, Торонто, Нью-Йорку, Майамі і Лос-Анджелесі.



На збій у Facebook скаржилися переважно жителі східного узбережжя США, Мексики, бразильського Сан-Паулу і австралійського Сіднея. Серед них 80% мали проблеми з роботою сайту в цілому, 20% відзначили проблеми із входом.

Нагадаємо, вночі 16 листопада в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який спостерігався і на території України.

Також РБК-Україна повідомляло, що 12 листопада сервіс Downdetector зафіксував масштабний збій у роботі соцмереж Facebook і Instagram по всьому світу. На проблеми в роботі соцмереж скаржилися користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю та Британії, Угорщини та Туреччини. Найчастіше проблеми виникали з завантаженням стрічки новин.