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В работе Facebook произошел сбой

Новости » Телеком & IT     16.11.2019 - 10:17
В работе Facebook произошел сбой
Иллюстративное фото (cybercrime.gov.ua)

Проблемы с соцсетью наблюдались и в Украине

Ночью 16 ноября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который наблюдался и на территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Downdetector.

Так, вспышка проблем с работой соцсети была зафиксирована в период с 01:00 по 02:00 часа ночи. В этот период сервис Downdetector зафиксировал свыше 600 сообщений о проблемах в работе Facebook.

В работе Facebook произошел сбой

На сбои в соцсети жаловались пользователи из Британии, Польши, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции, России, Мексики, а также пользователи из Украины. Сбои в работе Facebook наблюдали пользователи из Одесской, Донецкой и Киевской областей.

Чаще всего у пользователей возникали проблемы с отображением ленты новостей и входом в соцсеть. Также в части пользователей вообще не открывалась соцсеть.

В работе Facebook произошел сбой

Напомним, 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.

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