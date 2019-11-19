ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Новости » В мире     19.11.2019 - 06:33
В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой
Иллюстративное фото (pixabay / LoboStudioHamburg)

58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть

Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе социальных сетей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Напомним, ночью 16 ноября в работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой, который наблюдался и на территории Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что 12 ноября сервис Downdetector зафиксировал масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram по всему миру. На проблемы в работе соцсетей жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля и Британии, Венгрии и Турции. Чаще всего проблемы возникали с загрузкой ленты новостей.

В работе Facebook произошел сбой Instagram в тестовом режиме начал скрывать лайки под постами пользователей
Новости Украины FacebookInstagramсбой в работе
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь