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В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій

Новини » В світі     19.11.2019 - 06:33
В роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій
Ілюстративне фото (pixabay / LoboStudioHamburg)

58% користувачів Instagram заявили про проблеми з новинною стрічкою, 33% не змогли увійти в соцмережу

Користувачі Instagram і Facebook поскаржилися на збій у роботі соціальних мереж. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector, який відстежує роботу популярних інтернет-ресурсів.

За даними порталу, 58% користувачів Instagram заявили про проблеми з новинною стрічкою, 33% не змогли увійти в соцмережу і 8% повідомили про невдалі спроби скористатися веб-версією.

Більшість проблем з роботою мережі було зафіксовано в Лондоні, Парижі, Лісабоні. Порту, Монреалі, Торонто, Нью-Йорку, Майамі і Лос-Анджелесі.

На збій у Facebook скаржилися переважно жителі східного узбережжя США, Мексики, бразильського Сан-Паулу і австралійського Сіднея. Серед них 80% мали проблеми з роботою сайту в цілому, 20% відзначили проблеми із входом.

Нагадаємо, вночі 16 листопада в роботі соціальної мережі Facebook стався масштабний збій, який спостерігався і на території України.

Також РБК-Україна повідомляло, що 12 листопада сервіс Downdetector зафіксував масштабний збій у роботі соцмереж Facebook і Instagram по всьому світу. На проблеми в роботі соцмереж скаржилися користувачі з США, Бразилії, Нідерландів, Перу, Румунії, Ізраїлю та Британії, Угорщини та Туреччини. Найчастіше проблеми виникали з завантаженням стрічки новин.

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