При работе по долгосрочному контракту ОПЗ сможет получить больше прибыли, - АГТ

Фото: Александр Горбуненко (kosatka.media)

Заключение долгосрочного контракта после определения победителя в конкурсе ОПЗ позволит диверсифицировать поставки природного газа

Заключение долгосрочного давальческого контракта позволит существенно увеличить прибыльность работы Одесского припортового завода, поскольку откроет возможности для снижения себестоимости продукции и ее более выгодной реализации.

Об этом говориться в колонке управляющего партнера компании-давальца ОПЗ "Агро Газ Трейдинг" Александра Горбуненко на "Цензор.Нет".

Одесский припортовый завод работает по контракту с “Агро Газ Трейдинг”, срок действия которого был продлен на 4 месяца из-за блокировки конкурса по отбору давальца предприятия. Такой краткосрочный контракт, по словам Горбуненко, стал вынужденной мерой и накладывает большие ограничения на работу.

"Допустим, из-за короткого срока действия соглашения, мы не можем заранее законтрактовать нужный объем газа и зарезервировать мощности газотранспортной системы на несколько месяцев вперед, хотя это снизило бы себестоимость сырья", - пишет руководитель АГТ.

Закрыты и наиболее прибыльные пути реализации готовой продукции Одесского припортового - прямые поставки зарубежным контрагентам и участие в крупных тендерах.

Горбуненко указывает, что заключение долгосрочного контракта после определения победителя в конкурсе ОПЗ позволит диверсифицировать поставки природного газа, снизив его среднюю стоимость, и начать продавать продукцию завода по более выгодным ценам.

"Согласно условиям контракта, представленного в рамках конкурса по отбору давальца, половину маржи при реализации готовой продукции получает сам завод. Следовательно, все перечисленные положительные эффекты от действия долгосрочного контракта позволят существенно увеличить прибыль предприятия", - подчеркнул Горбуненко.

Напомним, что Одесский припортовый завод заработал в августе прошлого года после длительного простоя. Запустить завод удалось после заключения давальческого контракта с "Агро Газ Трейдинг".

За год на предприятии было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90,3 тыс. тонн аммиака, большая часть которых экспортируется на внешние рынки.