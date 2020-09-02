При роботі за довгостроковим контрактом ОПЗ зможе отримати більше прибутку, - АГТ

Фото: Олександр Горбуненко (kosatka.media)

Укладання контракту після визначення переможця у конкурсі ОПЗ дозволить диверсифікувати поставки природного газу

Укладання давальницького контракту дозволить істотно збільшити прибутковість роботи Одеського припортового заводу, оскільки відкриє можливості для зниження собівартості продукції та її більш вигідної реалізації.

Про це говориться в колонці керуючого партнера компанії-давальца ОПЗ "Агро Газ Трейдинг" Олександра Горбуненко на "Цензор.Нет".

Одеський припортовий завод працює за контрактом з "Агро Газ Трейдинг", термін дії якого було продовжено на 4 місяці через блокування конкурсу з відбору давальця підприємства. Такий короткостроковий контракт, за словами Горбуненка, став вимушеним заходом і накладає великі обмеження на роботу.

"Припустимо, через короткий термін дії угоди, ми не можемо заздалегідь законтрактувати потрібний обсяг газу і зарезервувати потужності газотранспортної системи на кілька місяців вперед, хоча це знизило б собівартість сировини", - пише керівник АГТ.

Закриті і найбільш прибуткові шляхи реалізації готової продукції Одеського припортового - прямі поставки зарубіжним контрагентам та участь у великих тендерах.

Горбуненко вказує, що укладення довгострокового контракту після визначення переможця у конкурсі ОПЗ дозволить диверсифікувати поставки природного газу, знизивши його середню вартість, і почати продавати продукцію заводу за більш вигідними цінами.

"Згідно з умовами контракту, представленого в рамках конкурсу з відбору давальця, половину маржі при реалізації готової продукції отримує сам завод. Отже, всі перелічені позитивні ефекти від дії довгострокового контракту дозволять суттєво збільшити прибуток підприємства", - підкреслив Горбуненко.

Нагадаємо, що Одеський припортовий завод запрацював у серпні минулого року після тривалого простою. Запустити завод вдалося після укладення давальницького контракту з "Агро Газ Трейдинг".

За рік на підприємстві було вироблено 796 тис. тонн карбаміду та 90,3 тис. тонн аміаку, велика частина яких експортується на зовнішні ринки.