Работающим пенсионерам пересчитали пенсии: сколько добавят в июне

"Что касается автоматического перерасчета пенсий, который будет введен в июне, он будет проведен для тех, кто отработал очередные два года. Он будет проведен с 1 апреля, и соответственно в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май", - сказал он.

Шамбир сообщил, задержка в этом году вызвана тем, что в Украине введена квартальная отчетность, а ПФУ должен брать данные о работе и страховом стаже по февраль. "Отчеты подаются до 9 мая, и соответственно мы имеем обработанную информацию, чтобы в июне месяце (проводить перерасчет)", - сказал он.

Советник министра сообщил, что после перерасчета среднее повышение месячной пенсии составит 170-180 гривен.